Saída de Cervi vista como praticamente fechada: destino está definido

Saída falhou em janeiro mas vai avançar no final da época.

Não saiu em janeiro, mas o futuro de Franco Cervi no Benfica terá os dias contados e por vontade de todas as partes. O extremo, segundo O JOGO apurou, continua nos planos do Celta e, de acordo com os contactos que têm existido entre os dois clubes, a transferência é vista como praticamente fechada.

A carreira de Cervi esteve quase a conhecer um desvio no final da janeiro, quando o Celta acertou a compra do seu passe, a pedido do seu treinador, o argentino Eduardo Coudet, grande apreciador das qualidades do extremo. Porém, e na sequência do avolumar de casos de covid-19 no plantel, Jorge Jesus sensibilizou a SAD a não fechar o negócio, que poderia ter rendido cerca de quatro milhões de euros às águias.

Desde então, o camisola 11 voltou à sua condição de pouco ou nada utilizado. Em fevereiro somou três jogos de início e dois como suplente utilizado, mas em março entrou apenas uma vez no onze e outra no decorrer de um jogo. Neste sentido, e com este cenário, o jogador deseja a saída e aceita a mudança para o clube treinado por Coudet, num negócio perspetivado pelo mesmo montante acertado em janeiro.