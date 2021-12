Saiba mais sobre Nélson Veríssimo, um "bombeiro" com carimbo da casa

Após suceder a Bruno Lage de forma interina em 2020, o treinador volta a merecer a confiança da estrutura encarnada numa crise.

Nélson Veríssimo vai suceder a Jorge Jesus no comando do Benfica, repetindo o papel que representou no final de 2019/20 após a saída de Bruno Lage.

O até agora treinador da equipa B das águias estava no norte do país, onde na tarde de ontem iria estar no banco com os bês na partida frente ao Feirense mas, ao princípio da manhã, foi chamado ao Seixal para orientar o treino, entretanto reagendado para a tarde, e iniciar a preparação do clássico de quinta-feira no Estádio do Dragão. Isto num dia em que também viveu um momento pessoal dramático devido ao falecimento da mãe.