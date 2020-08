Jesus aborda adeptos descontentes e lembra: "Quando saí choraram..."

Jorge Jesus responde às críticas de alguns adeptos e explica porque deixou o Flamengo, onde, afirma, era amado e ganhava mais.

O regresso de Jorge Jesus ao Benfica dá-se numa altura em que o clube da Luz quer voltar a vencer, mas não agrada a todos os adeptos. Por isso, quando questionado sobre este tema, o técnico foi claro: "Críticas dos adeptos? O que prometo? Só posso prometer aos adeptos o meu trabalho. Não estou a chegar como há 10 anos, mas sim com muitos títulos que muitos ajudaram a ganhar. Hoje, no mundo sou conhecido. Agradeço a Benfica e Flamengo, mas também à minha capacidade de trabalho. Acredito que vou dar alegrias. No outro lado do Atlântico ninguém acreditava em mim e quando saí choraram. É o que vou tentar fazer agora."

No Flamengo, Jorge Jesus construiu uma história de sucesso e era muito acarinhado pelos adeptos. Sair de um clube nessas circunstâncias pode surpreender alguns, mas Jorge Jesus fez questão de esclarecer: "Saí do paraíso? Agora vou tentar conquistar outro paraíso. Estamos convictos que temos capacidade para fazer um grupo e uma equipa muito forte. Não vim para o Benfica, como vi em jornais: fazer a revolução. Vou mudar conceitos e ideias com os jogadores e estrutura que estão cá. Vou tentar que possamos fazer uma equipa muito forte para no fim do ano dizer: 'voltei ao paraíso'. Neste novo ciclo, passados 10 anos, não sou o mesmo treinador. Acho que sou muito mais treinador do que quando saí do Benfica, com ideias mais valorizadas para o Benfica e para Portugal. Quem tem de ser o pioneiro e liderar a linguagem tem de ser o Benfica."

O desafio de voltar a colocar o Benfica na rota das vitórias foi o que moveu Jorge Jesus a deixar o Flamengo: "Porque saí do Brasil? Só um clube me podia tirar do Brasil. Gosto de desafios difíceis. Para sair de onde saí, onde me amavam, era preciso novo desafio e foi isso. O presidente foi ao Brasil convencer-me que este era o projeto certo para eu continuar."