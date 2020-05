"Saí do Benfica por minha culpa, não devia ter tido algumas atitudes"

Berto, agora no V. Setúbal, admite que o "temperamento" lhe custou o sonho de jogar na equipa principal do Benfica e lembra os tempos em que Rui Vitória acreditou nele para lateral.

Berto cumpre a segunda época no V. Setúbal e reencontrou os bons momentos. Aos 24 anos, revela maturidade e afirma não ter vingado no Benfica por sua responsabilidade, onde chegou a ser apontado como figura de futuro.

"Magoa-me nunca ter feito qualquer pré-época na equipa principal, mas foi culpa minha. Fui expulso quatro vezes quando fui emprestado no Nottingham. Não devia ter tido outras atitudes no Benfica, também. O clube tem formado tanta gente brilhante que basta cometer um erro para perder o barco", principia a O JOGO o extremo, que lamenta não ter esperado, no verão de 2017, por uma oportunidade:

"Fiz uma grande época, em 2016/17, no Nottingham, que me recrutou depois de me ter visto a lateral-direito no torneio de Toulon. Falou-se na possibilidade de ficar em Inglaterra, o que não se concretizou. Voltei ao Benfica e soube que tinha de me apresentar na equipa B. O Hélder gostava de mim, contava comigo, mas não quis ficar. Pedi para sair uma semana depois. Fui precipitado, porque na altura a equipa A teve as lesões do Nélson Semedo, do André Almeida e chamaram o Clésio. Com paciência, teria tido uma oportunidade."

O nascimento da filha tudo fez mudar. "Sinto que ganhei outra vida em termos de maturidade", pormenoriza, passando pelas lembranças dos tempos de Rui Vitória: "A única comunicação de Vitória era chamar-me à equipa, ainda que eu tenha dito, no ano anterior, que estava disponível para jogar a lateral. Também o disse ao míster Hélder. O míster Vitória dava-me moral. Não mudei, na altura, o temperamento e isso custou-me a equipa principal."

Crente de que poderia vingar em qualquer posição, recorda que ainda está ligado ao Benfica, mas que outros andaram atentos: "Quando saí livre para o Légia Varsóvia, o Benfica ficou com metade do meu passe. Só penso no V. Setúbal, para já. Tenho contrato até 2021, mas sonho jogar na Luz como atleta do Benfica e ser campeão. Isso está por realizar. No entanto, quero uma carreira brilhante e não poderia rejeitar o FC Porto ou o Sporting. Aliás, o Sporting observou-me na última época."

Estava em grande forma quando se lesionou em dezembro, justamente ante o Benfica, num jogo da Taça da Liga. Pronto para jogar mal a paragem competitiva acabe, Berto lembra os ex-colegas: "Recebi mensagens do Rúben Dias, do Nuno e do David Tavares, que jogaram comigo, mesmo sendo mais novos." Termina com um conselho: "Na Youth League de 2014 ninguém dava nada por nós e chegámos à final, perdendo com o Barcelona. O presidente deu-nos os parabéns e hoje qualquer jogador da formação pode chegar à equipa principal. O clube não precisa de ir buscar tantos jogadores lá fora."