SAD do Benfica recusa proposta e está irredutível: Morato não sai

Fulham viu recusada a oferta de 25 milhões, apesar do pedido do jogador para que fosse viabilizada a transferência

Morato não sai! Esta é uma posição firme da SAD encarnada, que recusou a oferta de 25 milhões de euros do Fulham pelo central. O defesa, de 22 anos, pediu à Direção que viabilizasse a transferência para o emblema da Premier League, mas as águias continuam irredutíveis e não se mostraram sensibilizadas com os argumentos do atleta quanto às vantagens do negócio, quer para o clube quer para o próprio Morato. Isto porque o camisola 91 é considerado como essencial pelos encarnados e por Roger Schmidt.

Face ao investimento feito na contratação do defesa (7,55 M€ por 85% do passe), as águias podiam lucrar 13,7 M€. Mas existe, como expressou Rui Costa, "pouca disponibilidade" para perder atletas.

O técnico não quer perder o central e transmite essa visão aos responsáveis benfiquistas, que tudo fazem para segurar o jogador, que tinha a expectativa de jogar em Inglaterra, onde poderia receber um ordenado quase quatro vezes superior ao que aufere na Luz.

Agora, face às portas trancadas - o presidente Rui Costa já informou da "pouca disponibilidade" do Benfica em perder atletas importantes -, Schmidt assume papel importante na moralização do defesa, estratégia que tem seguido desde que chegou à Luz. Desde o arranque de 2022/23 que o técnico tem feito questão de transmitir a Morato a sua confiança, até quando este esteve afastado por lesão, repetindo o mesmo agora, face à aproximação do Fulham de Marco Silva, que fez quatro propostas, tendo começado nos 12 M€. Passou serenidade ao futebolista, fazendo-lhe ver que conta com ele como peça importante da equipa.

Sem Otamendi, a recuperar de lesão, Morato tem sido indiscutível. É o único central titular nos quatro jogos já feitos e foi testado com três parceiros

Para já sem Otamendi, ainda a recuperar da lesão sofrida ao serviço da Argentina, Morato afirma-se no onze na pré-época, a exemplo do que havia feito em 2022/23. O central é mesmo o único no setor mais recuado que entrou sempre de início nos quatro particulares já realizados, com Southampton, Basileia, Al Nassr e Celta de Vigo. E já fez dupla com todos os colegas disponíveis. Começou com Lucas Veríssimo, atuou depois dois jogos ao lado de António Silva e fez por fim parceria com Tomás Araújo frente ao Celta, na última partida do Troféu do Algarve.

O Benfica não pretende mesmo vender nesta fase Morato - com contrato até 2027 e protegido com uma cláusula de 100 M€ -, e por isso nunca apresentou qualquer contraproposta às várias ofertas feitas pelo Fulham. O plano encarnado é valorizar ainda mais o central, a nível desportivo e financeiro. As águias investiram 7,55 milhões de euros em 85 por cento do passe do jogador - o São Paulo manteve a restante percentagem - e, caso aceitassem os 25 M€ dos cottagers, teriam direito a 21,25 milhões. Ou seja, um lucro de 13,7 M€. Ora, além do papel que Roger Schmidt entende que Morato tem na equipa, os dirigentes consideram que a margem de encaixe poderá ser ainda maior no futuro, precisamente com um maior destaque do futebolista no onze encarnado.

Perante a recusa das águias, o Fulham prepara-se, segundo adiantou ontem a Imprensa neerlandesa, para contratar outro central canhoto, mas que pode até atuar como lateral esquerdo: Calvin Bassey, do Ajax, por 21 milhões de euros.