SAD do Benfica espera 15 milhões de euros por Morato

Morato custou 7,5 M€ por 85 por cento do passe

Rennes ainda não chegou a esse valor, mas também não saiu da corrida.

O Rennes apresentou uma proposta ao Benfica pela transferência definitiva de Morato, mas os números colocados em cima da mesa do presidente Rui Costa ainda não se aproximam dos planos definidos para uma venda do central brasileiro de 21 anos. Segundo O JOGO apurou, os responsáveis encarnados até estão abertos a negociar a saída do defesa, mas apontam para uma fasquia em torno dos 15 milhões de euros.

O clube francês ainda não chegou a esse valor, mas também não saiu da corrida. A proposta apresentada, que é uma melhoria de outra inicial, inclui o pagamento de 10 milhões de euros e ainda um valor, por apurar, por objetivos.

De referir que Morato foi contratado ao São Paulo, em 2019/20, quando tinha apenas 18 anos. Nesse momento, aceitou pagar, entre transferência e intermediação, 7,5 milhões de euros por 85 por cento do passe.