Empréstimo obrigacionista da Benfica SAD com procura 1,5 vezes superior à oferta

Só no primeiro dia já tinham sido angariados os 40 milhões pedidos inicialmente

A operação de financiamento do Benfica através de mais um empréstimo obrigacionista foi corada de êxito. A SAD financiou-se em 60 milhões de euros, graças aos títulos adquiridos por quase 4 600 obrigacionistas, que adquiriram os títulos a três anos emitidos pelos encarnados.

Aliás, e segundo foi revelado esta segunda-feira na cerimónia de encerramento da operação, na Euronext Lisbon a procura rapidamente superou a oferta, no primeiro dia de subscrição já se havia alcançado os 40 milhões de euros inicialmente pedidos pela SAD e ao terceiro dia já se realizava o rateio para completar a distribuição dos restantes 20 milhões, que os dirigentes do Benfica entretanto decidiram somar ao montante inicial.

Depois de a emissão anterior do clube, em 2021, ter tido a procura mais fraca de sempre numa emissão obrigacionista, a atual, que é a 12.ª dos encarnados, passou a ser a segunda mais expressiva do seu currículo de financiamentos. Segundo foi revelado oficialmente, a procura poderia chegou aos 88,5 milhões de euros., ou seja, 1,47 vezes acima do montante a emitir.

A operação permite aos investidores uma taxa de juro de 4,6 por cento (3,336% líquida), que vencem semestral e postecipadamente a partir de 1 de dezembro de 2022 até ao reembolso, a 1 de junho de 2025. Todas as ordens até pelo menos 5 mil euros foram satisfeitas na totalidade e com rateio a partir desse montante. De referir que 62% dos subscritores investiram do montante mínimo (2500 euros) até 5 mil euros. E do total, cerca de 3,2% avançaram com mais de 50 mil euros de investimento.