SAD do Benfica é arguida na "Operação Penálti"

Clube confirmou ao início desta quinta-feira

A SAD do Benfica, da mesma forma que a Sporting SAD, foi constituída arguida na sequência da Operação Penálti.

Ou seja, também a sociedade desportiva encarnada foi constituída arguida após as buscas levadas a cabo pela Autoridade Tributária, esta quarta-feira, no Estádio da Luz e a casa de vários jogadores.

Trata-se da segunda vez que a SAD do Benfica é constituída arguida. É que em janeiro deste ano, sucedeu o mesmo no âmbito do processo "Fora de jogo".

COMUNICADO

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que foram concluídas as diligências de busca efetuadas nas suas instalações, no âmbito das quais foi constituída arguida.

Nenhum dos seus representantes viu esse estatuto processual ser-lhe aplicado, reiterando a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD total disponibilidade para colaborar com as entidades competentes.

No estrito respeito pelo segredo de justiça que assiste à investigação em curso, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD não fará mais qualquer comentário sobre o assunto".