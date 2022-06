SAD do Benfica detalha valores da transferência de Darwin

Darwin com a camisola do Liverpool

Em comunicado à CMVM, na sequência do primeiro de dia 13, informa a conclusão da transferência

O terceiro uruguaio a jogar pelo Liverpool em toda a sua história, depois de Coates e Luis Suárez, passou a ser um dos jogadores mais bem pagos do plantel dos reds. Aliás, e segundo a imprensa inglesa, Darwin vai ganhar mais que o pilar da defesa, o neerlandês Van Dijk, que defrontou na Liga dos Campeões e de quem ouviu elogios às suas qualidades.

O novo camisola 27 dos reds, que irá auferir cerca de... 8 milhões de euros por ano, viu o negócio ser oficializado de novo pelas águias. Em comunicado à CMVM, na sequência do primeiro de dia 13, informam a conclusão da transferência, explicam que o Almería, clube anterior do jogador, irá receber 20% da mais-valia "até ao limite de 10 milhões de euros" e que a SAD "terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda", que esteve a cargo de Jorge Mendes e de Eugénio López, novo agente do avançado.

Comunicado na íntegra

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, na sequência do comunicado divulgado no passado dia 13 de junho de 2022, que está confirmada a transferência dos direitos do jogador Darwin Nuñez para o Liverpool FC, pelo montante de € 75.000.000 (setenta e cinco milhões de euros). O acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o valor global da alienação poderá atingir o montante de € 100.000.000 (cem milhões de euros).

Mais se informa que o Liverpool FC terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Adicionalmente, a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade e terá ainda de entregar ao UD Almeria o montante correspondente a 20% do valor da mais-valia obtida com esta transferência, até um limite de. € 10.000.000 (dez milhões de euros)."