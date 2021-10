SAD do Benfica com duas saídas à vista: o que está em causa

Rui Costa manifestou durante a campanha eleitoral que conta com o administrador executivo, mas não incluiu no seu discurso o diretor financeiro do grupo Benfica

Conquistado o poder pela via do voto, com resultados esmagadores - foi o presidente de um clube português a ter mais votantes -, Rui Costa vai meter mãos à obra e nos seus planos futuros está a reformulação de quadros, sobretudo, na SAD encarnada, na qual se perspetivam duas baixas.

De saída, apurou O JOGO, estarão Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira, por razões diferentes, faltando apenas ser definido o prazo para que o processo seja concluído.