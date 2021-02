SAD do Benfica anuncia resultado líquido positivo no primeiro semestre de 2020/21

Anúncio feito esta sexta-feira

A SAD do Benfica anunciou esta sexta-feira um um resultado líquido positivo de 8,2 milhões de euros ao primeiro semestre do exercício de 2020/21, tendo destacado que "apresenta lucro nos primeiros seis meses de atividade" pelo sétimo ano consecutivo.

No artigo publicado no site do clube., a SAD acrescenta que o resultado operacional, apesar dos impactos associados à pandemia e da não presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, mantiveram-se em terreno positivo, com o valor de 12,8 milhões de euros. Um facto que a sociedade desportiva associa à transferência de Rúben Dias para o Manchester City.

"Os rendimentos com transações de direitos de atletas correspondem a 77,5 milhões de euros e o resultado com transações de direitos de atletas ascendem a 69,7 milhões de euros, estando ambos significativamente influenciados pela transferência do jogador Rúben Dias para o Manchester City", pode ler-se, a propósito.

O Benfica "culpa" a ausência de receitas de bilheteira e redução dos rendimentos com prémios distribuídos pela UEFA para o decréscimo em 47,5% dos rendimentos operacionais, face ao período homólogo, atingindo agora os 53,5 milhões de euros. "Os rendimentos totais no semestre ascendem a 134,9 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 44,8% face ao período homólogo, mas que correspondem ao segundo melhor semestre de sempre em termos de rendimentos totais obtidos pela Sociedade", refere o mesmo artigo.