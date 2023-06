SAD do Benfica aguarda decisão no Saco Azul

Encarnados esperam por despacho quanto ao requerimento da abertura de instrução

A Benfica SAD, que pediu a abertura de instrução no processo Saco Azul há algumas semanas, continua a aguardar o despacho por parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) em relação à sua requisição. E ao contrário do que O JOGO publicou, a SAD benfiquista não se constituiu assistente no caso Saco Azul. Tendo requerido a abertura de instrução, a SAD dos encarnados poderá ter acesso a toda a informação do caso por essa via.

SAD não se constituiu assistente no processo, ao contrário do que O JOGO noticiou

A equipa de advogados das águias defende a Benfica SAD e a Benfica Estádio mas ainda, de forma conjunta, Domingos Soares de Oliveira, atual co-CEO mas de saída, Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, e Miguel Moreira, ex-diretor financeiro da sociedade encarnada.

No requerimento de abertura de instrução (RAI), a defesa falou de acusações "inconsistentes" e "inviáveis", apontando uma tese "atrofiada de morte". A Benfica SAD está acusada de dois crimes de fraude fiscal e a Benfica Estádio de um crime de fraude fiscal e 19 de falsificação de documentos. Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira estão acusados de três crimes de fraude fiscal qualificada e de 19 de falsificação de documentos.