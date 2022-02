Saco Azul: PJ apreendeu agenda com contactos de árbitros, informa o JN

Buscas realizadas em 2018.

O jornal de Notícias informa esta quarta-feira que José Bernardes, empresário que as autoridades suspeitam que é um testa de ferro do Benfica, num esquema destinado a retirar perto de dois milhões de euros da esfera do universo empresarial encarnado, possuía em casa uma agenda com nomes e contactos de árbitros, que foi apreendida pela Polícia Judiciária, aquando das primeiras buscas do processo Saco Azul, em 2018.

Recorde-se que a Polícia Judiciária e o Ministério Público investigam o Benfica e o ex-árbitro Bruno Paixão por suspeita de alegada corrupção desportiva, situação que surgiu da investigação "Saco Azul", a decorrer desde 2018, então visando eventuais crimes de branqueamento de capitais e evasão fiscal na sequência de pagamentos num total de 1,9 milhões de euros. As empresas "Dynethic", "Best for Business" e "Questão Flexível", ligadas a José Bernardes, um dos arguidos no caso, foram envolvidas e a revelação pública de alguns contratos destas com a Benfica SAD demonstra a existência de uma relação entre todos.

Não perca o artigo completo no Jornal de Notícias