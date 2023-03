"Saco Azul": nem um alerta bancário à PJ travou esquema no Benfica

Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica

Alerta justificado por levantamentos no montante de mais de um milhão de euros ao balcão do Eurobic.

Um alerta do banco Eurobic à Policia Judiciária (PJ) e ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) não foi suficiente para travar o esquema delineado por Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, para criar um "saco azul" no emblema encarnado, informa esta quinta-feira o Jornal de Notícias.

Mesmo com o alerta, justificado por levantamentos no montante de mais de um milhão de euros - em dinheiro vivo - ao balcão, os arguidos continuaram a fazer circular uma fortuna "sem medos", escreve o JN.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), depois do alerta foi criada rapidamente uma segunda conta bancária para fazer circular milhares de euros, cuja finalidade não foi apurada pela investigação.

