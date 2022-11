"Sabia que, indo para um grande de Portugal, Roger Schmidt ia triunfar"

Roger Schmidt ainda não perdeu no comando do Benfica

Jonathan Soriano trabalhou com o treinador alemão e enfatiza os méritos de Schmidt.

Roger Schmidt está a protagonizar um grande arranque de aventura no comando técnico do Benfica. O treinador alemão, ex-PSV, ainda não experimentou o sabor amargo da derrota, em 22 jogos, e está em estado de graça. Um percurso que não surpreende Jonathan Soriano, antigo avançado espanhol que trabalhou com o alemão no Red Bull Salzburgo, da Áustria, e nos chineses do Beijing Guoan.

"Sabia que, indo para um grande de Portugal, ia triunfar. Tem um estilo diferente do tradicional. É de ideias fixas: quer ser protagonista, agressivo, ofensivo. Independentemente do rival, quer sempre ir para cima", afirmou Soriano, numa entrevista ao jornal Marca.

"Tenta ser agressivo na pressão. Quanto mais perto da baliza contrária recuperares a bola, mais perto estás de marcar. Tem uma regra não escrita: quando a equipa ganha a bola, tem de chegar à área contrária em menos de dez segundos. Treinávamos muito isso. No centro de treinos até tínhamos uns megacronómetros que nos indicavam o tempo que demorávamos em cada ataque", lembrou.



Soriano vinca que Schmidt "sabe adaptar-se aos jogadores", mas observa: "A intensidade não se negoceia. Com Schmidt não existem ataques passivos nem treinos tranquilos. A mim, ao início, custou-me adaptar. De segunda a sexta-feira era intensidade pura e dura. A intenção é superar linhas muito rápido. O objetivo é fazer jogadas em quatro ou cinco passes."