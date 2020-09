"Sabemos que vamos crescer muito, tem de ser assim, como é óbvio", diz Jesus

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez a antevisão do encontro frente ao Famalicão (sexta-feira, 19h00).

Jogadores confiantes: "Uma coisa está ligada à outra. As vitórias são o alimento de todos os problemas. Se tu ganhares, nada está errado, os jogadores recuperam melhor, a capacidade e mente do jogador está muito mais confiante. Temos uma equipa jovem mas com experiência, que sabe que está a dar os primeiros passos, sabemos que vamos crescer muito, tem de ser assim, como é óbvio. Indicações que tive no treino foram muito boas, jogadores estavam confiantes como estavam quando chegámos a Grécia. Percurso que não saiu dentro do que esperávamos e ambicionávamos, mas a vida faz-se caminhando, temos muitos objetivos para conquistar. Temos uma época pela frente e temos muita confiança".

Famalicão: "Temos alguma desvantagem, Famalicão viu o Benfica a jogar na pré-época, BTV transmitiu jogos, agora contra o PAOK, nós do Famalicão não vimos, não houve nenhum jogo. Não estamos com conhecimento muito profundo, mas em função dos jogadores e do treinador e do estilo de jogo, temos uma ideia. De certeza que vamos apanhar um Famalicão taticamente com qualidade, treinador a trabalhar há um ano com esta equipa, apesar de ter mudado bastante, e hoje em dia não ha jogos fáceis".

Muita qualidade na I Liga: "O campeonato português vai ter muito mais qualidade este ano, estão a chegar a várias equipas jogadores com muita qualidade, alguns já jogaram em Portugal. Fico muito contente por isso. Não são só os três grandes que estão a reforçar-se com qualidade. É muito bom para o campeonato português".