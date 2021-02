"Sabem quantos quilos perdi? Perdi seis. Isto não é uma constipaçãozinha"

Jorge Jesus falou do que sentiu quando esteve com covid-19.

Adaptação de Lucas Veríssimo: "Ele tem uma vantagem porque vem de competição, por isso, isso dá-lhe essa vantagem. A adaptação penso que não seja assim tão difícil. Felizmente a ele já não vai acontecer nada porque ele já teve covid-19 no Brasil, por isso não vai estar três ou quatro semanas sem competir.

Regressar depois de ter covid-19: "Ao fim de dez dias vais começar a treinar e vais estar mais semanas a recuperar da doença. Para quem não teve parece que é fácil. Hoje estou aqui a falar com vocês, mas se tivesse de jogar não conseguia. O voltar a correr, a falta de respiração, as dores no corpo,... e peso! Todos perdemos peso! Sabem quantos quilos perdi? Perdi seis quilos. Isto não é uma constipaçãozinha! Os jogadores perderam todos peso. As outras equipas pediram para adiar, o Manchester City pediu logo para adiar os jogos. Em 27 jogadores do plantel, só três é que não tiveram covid-19! De resto todos os outros tiveram em casa sem treinar e sem estar em contacto com os treinadores. Do Lucas penso que não vai ter esse problema."

Jogos: "O facto de haver jogos de três em três dias, hoje eu posso fazer isso, tenho jogadores para mexer, se não quiser pôr estes, meto outros. Há um mês tinha oito, nove 10 ou 11 e os outros em casa doentes. Hoje tenho a possibilidade de poder mexer na equipa com a confiança de que tenho jogadores completamente recuperados e à procura da melhor forma deles. Recuperamos os jogadores individualmente para que a equipa fique mais forte coletivamente. Esse é o objetivo, recuperá-los individualmente."