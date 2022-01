Sábado revela teor das escutas: Mourinho terá tentado travar regresso de Jesus ao Benfica

Publicação menciona ainda um diálogo entre Vieira e a filha Sara, onde se fala de um valor de 200 mil euros do agente Jorge Mendes.

A revista Sábado revela nesta quinta-feira o teor de algumas escutas gravadas no âmbito do denominado processo Cartão Vermelho. Os referidos diálogos, a que a publicação teve acesso, foram apresentados pelos investigadores ao juiz de instrução Carlos Alexandre na forma de resumo. Um deles, inclui uma conversa entre José Mourinho e o agente Jorge Mendes, sobre o regresso de Jesus ao Benfica.

"Mourinho pergunta que treinador Jorge Mendes vai meter no Benfica e Jorge diz que está numa guerra aberta com (Luís Filipe) Vieira, porque quer ir buscar Jorge Jesus. (...) Mourinho diz a Jorge Mendes para não deixar Jorge Jesus ir para o Benfica (...) Mourinho comenta sobre Laurent Blanc (...) Jorge diz para Mourinho mandar uma mensagem a Luís Filipe Vieira sobre Laurent Blanc", publicou a Sábado, numa conversa que terá decorrido no dia 1 de julho de 2020. O técnico, que recentemente deixou o comando técnico das águias, seria apresentado oficialmente em agosto desse ano.

Jorge Mendes está envolvido numa outra conversa, mas desta vez indiretamente: ocorreu entre Vieira e a filha., a 11 de janeiro de 2019 e aborda projetos de financiamento da ONG. "Luís pergunta se está tudo bem com Sara... se está tudo bem financeiramente. Sara diz que sim... Luís diz 'o Jorge já vai mandar os 200 mil euros que faltam... agora quando for viajar com ele já lhe vou dizer... o Jorge Mendes ainda não mandou, vou falar com ele'. Sara responde: 'Não faz mal, fica para a próxima temporada'", publicou a Sábado.

Sobre este último ponto, Rui Pinto deixou um comentário no Twitter. "E não é que na 'próxima temporada' ou seja, a 10 de março do ano seguinte, iriam cair na conta bancária de Sara Vieira uns '200 e tal mil euros', segundo constará das alegadas escutas telefónicas da Operação Cartão Vermelho. Há mesmo coisas curiosas" escreveu.