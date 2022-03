Veríssimo e os rumores sobre o comando técnico: "Por aí não podemos pegar..."

A continuidade de Nélson Veríssimo na próxima época é incerta e Roger Schmidt está a ser apontado como provável substituto. O atual treinador do Benfica diz que esses rumores não afetam a equipa.

Numa altura em que Roger Schmidt está a ser apontado ao comando técnico do Benfica, Nélson Veríssimo diz que esses rumores não são motivo para afetar o desempenho da equipa de agora em diante. O treinador das águias disse esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Braga (20h15 de sexta-feira), que o compromisso dos jogadores é máximo.

"Sinceramente, acredito que alguns possam estar a acompanhar as notícias, mas a melhor avaliação que podemos ter é no dia a dia, nas respostas que dão às propostas de treino, dos exercícios, a proposta da estratégia do jogo seguinte. Esse é o melhor indicador de perceber se os jogadores estão ou não ligados. E aí, não tenho nada a dizer. Aliás, desde o início não tenho nada a dizer quanto ao compromisso, naquilo que é a responsabilidade que têm no dia a dia do treino e do jogo. É o melhor indicador, portanto, por aí não podemos pegar", afirmou Veríssimo.