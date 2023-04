Rummenigge atento: "O Benfica merece muito respeito, o Inter não é favorito"

Antigo avançado do Bayern e do Inter analisa a eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões entre os italianos e os encarnados

Após dez anos no Bayern de Munique, o antigo avançado alemão Karl-Heinz Rummenigge passou três anos no Inter de Milão, mote para o meio italiano Sportmediaset o entrevistar antes do Juventus-Inter que se disputou esta terça-feira. O alemão comentou ainda a participação do Inter na Champions, referindo-se à próxima eliminatória, contra o Benfica, nos quartos de final.

""Certamente que não é uma temporada fácil para o Inter. Todos esperávamos mais, a certa altura pensei que poderia ganhar o 'Scudetto'. Depois, há a Liga dos Campeões que está a jogar, onde esteve bem, muito bem, primeiro no grupo e depois com o FC Porto, mas acima de tudo o Inter tem de pensar em entrar na próxima Champions", começou por dizer, avisando o Inter para se focar na Serie A.

Isto porque, na Champions, não é favorito contra o Benfica, avisou: "O Inter com o Benfica não é certamente favorito: os portugueses são muito fortes, bem treinados e merecem muito respeito. Depois, há o Bayern-Manchester City e o Real Madrid-Chelsea. O Guardiola é meu amigo, Tuchel acabou de chegar, mas a equipa já jogou muito bem contra o Dortmund. Será uma partida stressante para os dois, certamente uma final antecipada. No Real, penso em Ancelotti: uma pessoa primorosa, um grande treinador, sabe vencer na Europa."