Rui Vitória e o timing de saída de Grimaldo: "Vejo com normalidade"

Lateral espanhol foi confirmado como reforço do Leverkusen ainda antes do final da temporada. Rui Vitória, que orientou o jogador durante três anos, olha para a decisão com normalidade

Alejandro Grimaldo vai deixar o Benfica no final da temporada. O espanhol foi anunciado como reforço do Bayer Leverkusen ainda antes do fim do campeonato, numa decisão muito questionada pelos adeptos encarnados. Rui Vitória, antigo treinador das águias, considera "normal".

"Para nós treinadores nada disto é estranho. Não gosto muito de falar disto porque não temos noção de todas as variáveis. São coisas que se despoletam e ninguém está à espera, por vezes. Pode sair uma notícia e se calhar é melhor resolver já o problema. Não vejo nada de extraordinário, acontece muitas vezes sem sabermos, outras vezes propositadamente. É a realidade do futebol, vejo com normalidade", afirmou, em declarações à Rádio Renascença.

Depois de terminar contrato com o Benfica, o defesa, orientado por Rui Vitória durante três anos, assinou pelo Leverkusen para as próximas quatro temporadas, juntando-se a uma equipa que ainda procura um lugar na final da Liga Europa.