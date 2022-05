Rui Vitória e a saída "difícil de aceitar" do Benfica: "Estou orgulhoso de muitas coisas"

Rui Vitória comentou a passagem pelo Benfica numa entrevista à Marca.

Entre 2015 e 2018, Rui Vitória foi treinador do Benfica. Saiu depois para o Al-Nassr e deixar a Luz foi "difícil", embora a experiência na Arábia Saudita tenha sido enriquecedora. Numa entrevista ao jornal espanhol Marca, o treinador português assume que ficou "muito orgulhoso" com algumas coisas alcançadas de águia ao peito.

"Estive quase quatro anos no Benfica e quando as coisas chegam ao fim, depois de um longo período de tempo, é sempre mais difícil de aceitar. Mas assumo isso com naturalidade", explicou o técnico, que iniciou a temporada no Spartak Moscovo e agora está livre, à espera de aceitar um novo projeto.

"Estou orgulhoso de muitas coisas. Em primeiro lugar, dos títulos. Participámos no tetracampeonato do Benfica, algo inédito na história do clube. Batemos o recorde de pontos na Liga e o estádio estava quase sempre cheio. Também mudámos a política do clube: apostámos em jovens portugueses da formação, que rapidamente começaram a brilhar e, mais tarde, foram vendidos. Estou muito orgulhoso de tudo isso", declarou.

A saída de Portugal era algo que Rui Vitória queria e no Al Nassr teve uma aventura em que continuou na senda dos títulos e onde evoluiu como pessoa e treinador: "Não acho que me precipitei. Era uma proposta irrecusável, a nível económico. Queria sair de Portugal e experimentar outras coisas. E tinha a possibilidade de continuar a ganhar títulos, que foi o que aconteceu. A passagem pelo Al-Nassr foi uma experiência totalmente diferente que me tornou uma pessoa melhor. E treinador também."