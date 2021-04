Rui Vitória diz que "expectativas elevadíssimas" podem explicar insucesso do Benfica

Antigo treinador do Benfica vê muita qualidade no plantel, mas crê que as expectativas criadas no início da temporada podem ter prejudicado os jogadores.

Rui Vitória fez uma avaliação à temporada do Benfica até ao momento e apontou as "expectativas elevadíssimas" como um dos fatores que explicam o insucesso nalgumas fases da época. O treinador sublinha que há muita qualidade no plantel, mas algumas coisas correram mal e isso gerou intranquilidade.

"O Benfica tem ótimos jogadores. As contratações foram muito poderosas, há ali muita qualidade. Estamos a falar de jogadores de seleção, de primeira linha internacional. A qualidade está lá e a qualquer momento pode e vai funcionar", disse Rui Vitória numa entrevista ao UOL Esporte.

"No futebol nem tudo o que parece é. Parece que está tudo bem e, de repente, há uma derrota em casa, um jogo fora, e tudo passa a ser visto de outra maneira. Há uma série de coisas, de pequenas coisas que foram acontecendo... A qualidade está lá, às vezes há um processo que leva mais tempo para uma equipa chegar a um determinado patamar de rendimento. Olhando friamente de fora, acho que é mais isso, um conjunto de coisas, de expectativas elevadíssimas, que gerou intranquilidade aos jogadores. 'Somos a melhor equipa do campeonato, contratámos como ninguém, estamos preparados'. Mas as coisas começaram a não funcionar e os aspetos negativos aumentaram", opinou o técnico, atualmente sem clube.

Rui Vitória revelou que tem recebido ofertas, mas que decidiu ficar sem treinar até ao final desta temporada. Uma eventual ida para o Brasil é vista como uma possibilidade forte, confidenciou.