Rui Vitória deixa conselho a propósito de Grimaldo: "Quando a qualidade é deste nível..."

Ex-treinador do Benfica deixou elogios ao lateral espanhol.

Em destaque na visita do último sábado ao terreno do Portimonense, fruto do golo do empate, Grimaldo mereceu esta segunda-feira elogios de Rui Vitória, técnico que o orientou pelos encarnados e que defende a sua continuidade na Luz.

"Quando a qualidade é deste nível, é evidente que é muito importante para os clubes manterem [os jogadores], até porque laterais-esquerdos é sempre difícil arranjar em Portugal", referiu no programa Titulares, na Sport TV+.

Lembrando que o Benfica contratou o defesa na sua era, Rui Vitória referiu: "Grimaldo tem muita qualidade e decisões de enorme qualidade, tem jogo interior e exterior, tem timings muito bons para chegar à frente. Desequilibra muito combinando com o ala. Com o Cervi e Zivkovic funcionava, vai melhorar com o Everton."