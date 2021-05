Rui Vitória aponta a dois jogadores do Benfica para reforçar Spartak

O ex-técnico do Benfica crê que pode levar os médios para a sua nova equipa, o Spartak de Moscovo

Numa altura em que o Benfica arruma o plantel para a época de 2021/22, nomeadamente no que a saídas diz respeito, surge a possibilidade de as águias "encaminharem" dois médios para o Spartak. Ao que O JOGO apurou, o novo treinador da equipa russa, Rui Vitória, tem em Gabriel e em Krovinovic possíveis alvos, tendo já apontado os seus nomes aos responsáveis pelo futebol do clube moscovita.

Brasileiro esperava ter tido mais tempo de jogo em 2020/2021 e vê saída com bons olhos. Já o croata, que só tem mais um ano de contrato, poderá ter na Rússia uma alternativa ao mercado inglês

Numa altura em que vai começar a escolher reforços, Rui Vitória olha para atletas que conhece bem da sua passagem pelo Benfica, como é o caso de Gabriel e de Krovinovic. A situação dos dois jogadores é distinta mas, no seu âmago, estão ambos encaminhados para deixar a Luz neste defeso. No caso do médio brasileiro, o tempo de utilização na última temporada - 32 jogos e 1709 minutos, o mais escasso em campo nas três épocas nos encarnados - faz o camisola 8 equacionar mudar de paragens. Gabriel tem contrato até 2023 com as águias e sondagens vindas de Espanha, onde jogou no Leganés, e de Inglaterra, mas pode equacionar o Spartak caso a proposta se concretize. De acordo com o que O JOGO apurou, o Benfica está disponível a ouvir propostas acima dos 10 M€.

Já Krovinovic, que Rui Vitória conhece bem da temporada 2017/18, onde foi figura essencial na estratégia do treinador na zona do meio-campo até sofrer uma lesão grave, esteve emprestado ao Nottingham Forest, mas termina contrato no fim da próxima época, o que pode facilitar um acordo.