Rui Vitória apoia aposta de Schmidt: "João Neves? É uma coisa fora do normal..."

Declarações de Rui Vitória, antigo treinador do Benfica e atual selecionador do Egito

Rui Vitória, antigo treinador do Benfica e atual selecionador do Egito, em declarações à margem do evento "2Build", que decorreu no Estoril, abordou a aposta de Roger Schmidt no jovem médio João Neves no onze das águias.

"É uma coisa fora do normal um jovem com 18 anos chegar ali e parecer que está ali já há dois ou três anos. Fico muito contente, acho que é uma aposta que tem de ser feita, se os clubes não a fazem estão no caminho errado", começou por dizer.

"É uma capacidade de rentabilizar, é incontornável. Temos qualidade, há que dar oportunidade aos jovens", concluiu o técnico que orientou os encarnados entre 2015 e o início de 2019.

João Neves, de 18 anos, soma uma assistência em 18 jogos disputados pela equipa principal do Benfica esta temporada.