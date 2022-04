Rui Vitória acredita em reviravolta do Benfica em Liverpool: "Se não tiver atenção..."

Declarações de Rui Vitória, antigo treinador do Benfica, à Sky Sports, em véspera do Liverpool-Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (quarta-feira, 20h00). De recordar que os "reds" triunfaram no primeiro jogo, na Luz, 3-1.

No futebol nada é impossível: "Vai ser muito difícil para o Benfica vencer este jogo. O resultado não foi bom na primeira mão, mas no futebol nada é impossível. Se o Liverpool não tiver atenção a alguns detalhes neste nível de competição, pode ter problemas. A este alto nível de futebol, todas as equipas podem criar problemas. Acredito que será muito difícil para o Benfica, mas no futebol de elevado nível, nada é impossível."

Jogo da primeira mão: "Vi a primeira mão no Estádio da Luz e vi que o Benfica criou problemas principalmente no início da segunda parte. Nessa altura o resultado estava 1-2 e o Benfica teve três ou quatro oportunidades para marcar o segundo golo. O Benfica agora percebe melhor o Liverpool."

Onde o Benfica pode criar problemas: "Obviamente que neste nível os treinadores sabem tudo sobre as equipas, mas acredito que o Benfica possa jogar em contra-ataque e criar dificuldades ao Liverpool."Vi que o Liverpool tem dificuldades quando perde a bola, em alguns momentos os jogadores não estão completamente focados. Se o Benfica utilizar estes momentos, pode criar problemas. Falar é uma coisa, [fazê-lo] no jogo é bastante difícil. Mas vimos que quando o Benfica usou estes momentos em transição, na primeira mão, foi bom. Com esta solução, pode criar problemas."

Oitavos de final contra o Ajax: "O Benfica empatou em casa contra o Ajax e jogou de forma inteligente em Amesterdão. Teve boas opções para esse jogo. Deu o controlo ao Ajax e foi criando problemas. O Benfica fez um ótimo trabalho nesta Liga dos Campeões. Claro que para equipas portuguesas é muito bom estar nos quartos de final, mas agora é uma final, muito difícil, mas o Liverpool tem de prestar muita atenção a esta equipa."