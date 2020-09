Rui Rio e o pedido de 28 milhões do Benfica ao Novo Banco: " O mal é se o pedido for satisfeito"

Rui Rio, presidente do PSD

SAD encarnada a recorrer ao Novo Banco para reembolsar 48 milhões de euros aos detentores de obrigações

A notícia de a SAD do Benfica pediu 28 milhões de euros ao Novo Banco, através de uma linha de crédito aberta há três anos, mereceu esta terça-feira um comentário de Rui Rio. Foi através da rede social Twitter, que o líder do PSD, comentando a notícia da SIC Notícias, referiu a propósito: "Pedir não tem mal nenhum. O mal é se o pedido for satisfeito", publicou.

Segundo a notícia, "a quebra de receitas provocada pela pandemia" levou a SAD encarnada a recorrer à banca perante a necessidade de reembolsar 48 milhões de euros aos detentores de obrigações da Benfica SAD.