Rui Pinto volta a Luís Filipe Vieira: "Quer que o Benfica assuma o pagamento a César Boaventura..."

O denunciante Rui Pinto voltou este sábado a fazer uso da rede social Twitter para abordar um caso que envolve o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o agente César Boaventura. "Luís Filipe Vieira, suspeito de uma panóplia de crimes, incluíndo burla qualificada, fraude fiscal, abuso de confiança, falsificação e branqueamento de capitais; quer agora que o Benfica assuma o pagamento de 800 mil euros a César Boaventura por uma intermediação fantasma", refere.

Recorde-se que Luís Filipe Vieira pede que o clube encarnado pague 800 mil euros ao empresário de futebol César Boaventura. Em causa está a transferência do lateral esquerdo Nuno Tavares, em 2021.

De acordo com o jornal Expresso, o ex-dirigente das águias assinou uma declaração em que garante que o clube da Luz deve 10% da quantia pela qual o internacional sub-21 português foi transferido ao empresário. Este documento terá sido assinado numa altura em que Luís Filipe Vieira já tinha sido detido por suspeitas de fraude e branqueamento no âmbito da Operação Cartão Vermelho e em que já não era o presidente do Benfica.

Ainda segundo o semanário, numa fase inicial, Vieira considerou que o Benfica não devia qualquer valor ao empresário, mas mudou de ideias depois de uma conversa com o diretor técnico do Arsenal Edu Gaspar.

De referir que César Boaventura, acusado de dez crimes de burla, falsificação de documentos e fraude fiscal por negócios considerados suspeitos na Operação Malapata e ainda suspeito de aliciamento a jogadores do Rio Ave e Marítimo em benefício do Benfica, não era o empresário de Nuno Tavares.