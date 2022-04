Rui Pedro Braz suspenso por ofensas no dérbi de Alvalade: "Abre mas é os olhos, c...!"

Além da suspensão, o dirigente, que falhará o próximo jogo com o Famalicão, terá de pagar uma multa de 510 euros.

Rui Pedro Braz, diretor-geral do Benfica, foi suspenso pelo Conselho de Disciplina, por oito dias, por ter ofendido a equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo no Sporting-Benfica, algo que lhe valeu um cartão vermelho aos 78 minutos.

"Abre mas é os olhos, c...!", disse Rui Pedro Braz, segundo o relatório do árbitro e cuja declaração está escrita no recente mapa de castigos do Conselho de Disciplina. Além da suspensão, o dirigente terá de pagar uma multa de 510 euros.

Rui Pedro Braz não poderá estar, assim, sentado do banco de suplentes encarnado no jogo com o Famalicão, no próximo sábado, relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin. O dirigente estará de regresso no embate com o Marítimo, no Funchal.Esta é a segunda vez

que Rui Braz é punido desta forma. Em março passado, o dirigente foi suspenso por 23 dias, ao protagonizar comportamento de "lesão da honra e da reputação" do árbitro do Benfica-Vizela e "denúncia caluniosa".