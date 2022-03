Rui Pedro Braz suspenso e multado: confira as palavras do diretor geral do Benfica

Braz foi castigado pelo Conselho de Disciplina com uma multa de 3 825 euros e foi suspenso por 23 dias. Em causa o jogo com o Vizela.

Rui Pedro Braz, diretor geral do Benfica, foi suspenso por 23 dias e multado em 3 825 euros na sequência da expulsão do banco de suplentes no decorrer do jogo com o Vizela, na Luz, na sexta-feira passada.

O dirigente encarnado protestou com o árbitro da partida, Manuel Oliveira, por uma alegada grande penalidade por assinalar a favor do Benfica por mão de Ofori na área.

"Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva proferindo a seguinte expressão repetidamente: 'é uma vergonha c...'. Após ser expulso, proferiu a seguinte expressão: 'És um filho da puta c...'; Após o final do jogo, quando a equipa de arbitragem se dirigia para o balneario, o Sr. Rui Pedro Braz proferiu em tom elevado e ameaçador, as seguintes palavras: 'És uma vergonha, não olhes para mim que eu não tenho medo! Vai para o c..."", surge mencionado no mapa de castigos divulgado esta terça-feira.