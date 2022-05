Rui Pedro Braz sai ao ataque do VAR: "O que vimos hoje foi o reflexo do que vimos toda a temporada"

Declarações de Rui Pedro Braz, diretor-geral encarnado, à BTV após o Benfica-FC Porto (0-1), que selou o 30º campeonato da história dos dragões

Derrota: "Mais um jogo reflexo da temporada com o Benfica sistemativamente a ter razões de queixa. Mais do que da arbitragem, da vídeo-arbitragem. Tento defender ao máximo os homens que fazem o seu trabalho dentro do campo mas depois, por mais sérios que tentem ser, por mais competetentes que possam ser e hoje foram no lance do golo, onde a equipa liderada por Luís Godinho validou o que tem de ser um golo legal. Depois foram traídos pelo colega de profissão João Pinheiro no VAR, que decidiu anular o que não podia ser anulado de maneira nenhuma".

É por este lance que o Benfica fica em terceiro lugar? "Claro que não, ao longo da época o Benfica cometeu erros, temos de olhar primeiro para dentro e corrigir os nossos erros para depois voltar a lutar pelo verdadeiro lugar do Benfica, o lugar de topo na classificação. Mas, se a par desses erros que cometemos, houver sistematicamente erros externos a prejudicar o Benfica, tudo fica mais difícil. O que vimos hoje foi o reflexo do que vimos toda a temporada, foram inúmeros os lances onde os homens que estão no relvado tomam decisões corretas e são traídos pelos colegas de profissão que estão no conforto de uma regie, na Cidade do Futebol, com direito a repetições, super slowmotion, inúmeros ecrãs, com tudo ao dispor no conforto das suas poltronas e ar condicionado. Esses erros já não consigo defender. O que não entendo não posso defender".