Rui Pedro Braz num rumor inglês depois de 172 milhões com pouco retorno

West Ham quer um novo diretor desportivo e o nome do português está entre as opções.

Rui Pedro Braz é um dos nomes apontados como possíveis alvos do West Ham para reforçar a capacidade de contratações do clube inglês na próxima temporada. O trabalho do diretor desportivo encarnado agradou os responsáveis do West Ham, que procuram contratar um responsável a tempo do mercado de transferências.

Segundo o portal inglês "90 Min", o presidente do clube não está satisfeito com os resultados desta temporada, nomeadamente o 14.º lugar na Premier League, apesar de a presença na final da Conference League com a Fiorentina ter atenuado o descontentamento.

No verão passado, o clube investiu cerca de 172 milhões de euros em transferências, com o objetivo de manter os bons resultados na liga inglesa como aconteceu em 2020/21 e em 2021/22. A política de contratações não resultou este ano e por isso o interesse num novo nome.

Na lista de potenciais alvos, para além do nome de Rui Pedro Braz, está também o do português Tiago Pinto, atual diretor desportivo da Roma, o de Tim Steidten, que esteve no Bayer Leverkusen, o de Lee Dykes do Brentford e ainda de Johan Lange do Aston Villa.

Rui Pedro Braz tinha também já estado na lista do Tottenham e do Bétis. Com o clube de Sevilha houve mesmo encontros de cortesia, com o dirigente encarnado a garantir que está 100% focado no Benfica.