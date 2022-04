Rui Pedro Braz: "Glória ao clube que já era democracia muito antes de o país o ser"

Diretor-geral do Benfica recorreu às redes sociais para felicitar os sub-19 pela conquista da UEFA Youth League.

Rui Pedro Braz, diretor-geral do Benfica, recorreu às redes sociais para felicitar a equipa de sub-19 do emblema encarnado, que esta segunda-feira conquistou a UEFA Youth League, ao golear o Salzburgo, por 6-0, na final da competição.

"Campeões Europeus! No dia 25 de abril, glória ao clube que já era democracia muito antes de o país o ser", começou por escrever, passando depois às felicitações e agradecimentos.

"Parabéns a estes miúdos fantásticos, tanto talento, tanta qualidade, tanto sonho a desenrolar-se perante os nossos olhos. Parabéns ao Mister Luís Castro pela mestria com que conduziu os nossos rapazes até à conquista mais desejada. Parabéns a todos aqueles que fazem do Benfica Campus, dia após dia, a melhor escola de formação de jogadores do Mundo! Estão todos de parabéns! Todos, sem exceção! Obrigado", concluiu.