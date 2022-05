Rui Pedro Braz foi à Argentina para negociar Francisco Ortega

Rui Pedro Braz encontrou-se com o agente de Enzo Fernández, conheceu o médio, mas objetivo é o lateral canhoto Francisco Ortega.

O diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, está na Argentina para dar balanço ao plano de reforço do plantel e, segundo O JOGO apurou, tem na mira o lateral-esquerdo Francisco Ortega, de 23 anos, que alinha pelo Vélez, e tem o mesmo representante de Enzo Fernández, outro jogador que está nas cogitações encarnadas, ontem associado à viagem do responsável benfiquista a Buenos Aires.

Enzo Fernández é médio, tem 21 anos e joga pelo River Plate. Está na lista do Benfica, já anteriormente referenciado mas também indicado pelo novo treinador, Roger Schmidt, que já o tinha pedido ao PSV Eindhoven. Grande promessa do futebol argentino, com a seleção no horizonte, está nos planos de alguns colossos, como o Real Madrid, e tem um custo fixado pela cláusula de rescisão, 20 milhões de euros, de que o seu clube não abdica.

A Imprensa argentina avançou com a informação de um encontro de Rui Pedro Braz com o empresário Uriel Pérez, no sentido de dar seguimento ao interesse benfiquista em Enzo Fernández, que também teria estado nesse encontro. Porém, segundo apurámos, o dirigente da Luz reuniu-se com o referido agente, mas o objetivo era outro. Nesse momento, também o médio do River estava no mesmo restaurante, o Gardiner de Costanera, com um sócio de Pérez e foi apresentado a Rui Pedro Braz, com quem trocou palavras de circunstância.

O alvo é Francisco Ortega, defesa esquerdo de 23 anos e 1,77m que tem percurso nas seleções jovens, com presenças nos sub-20, sub-23 e equipa olímpica, pelas quais mostrou capacidade defensiva, presença física e criatividade no ataque. Titular do Vélez e com experiência de Copa Libertadores, está avaliado em 4 M€. Seguir-se-á o contacto com o clube para o Benfica colmatar uma lacuna no plantel e para a qual há vários nomes.

Getafe faz chantagem por Olivera

Sem suplente direto e com o titular na lista de vendas, o Benfica procura dois laterais-esquerdos para a nova temporada. Ristic, sérvio de 26 anos, é alvo a custo zero, mas há mais nomes bem referenciados na Luz. Mathias Olivera, uruguaio de 24 anos, representa os espanhóis do Getafe e estará encaminhado para os italianos do Nápoles por verbas a rondar os... 16 milhões de euros.

Apesar disso, o líder do Getafe deixou ontem um aviso e falou das águias. "O Mathías tem de decidir para onde quer ir. Há o Nápoles, mas também há cinco clubes europeus interessados nele: de Itália, Espanha, Alemanha e Portugal. O Benfica está seriamente interessado nele", revelou Ángel Torres, à Radio Kiss Kiss Napoli.