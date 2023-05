Rui Pedro Braz está focado no Benfica e descarta saída para o Bétis

Casper Tengstedt com Rui Pedro Braz

Foi noticiado o interesse do Bétis em Rui Pedro Braz, mas o diretor desportivo do Benfica não pensa deixar a Luz.

Rui Pedro Braz não tem nos planos deixar o Benfica. O diretor desportivo dos encarnados foi abordado pelo Bétis, de Espanha, mas está focado a 100% no projeto das águias e não tenciona sair.

Por cortesia, Rui Pedro Braz aceitou reunir com uma comitiva do clube espanhol que se deslocou a Lisboa, mas não com a intenção de aceitar uma eventual proposta.