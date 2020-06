Rui Gomes da Silva volta a criticar Vieira, agora de olho nas eleições

Antigo vice-presidente do Benfica lamentou demissão de Luís Nazaré da presidência da Mesa da Assembleia Geral do clube.

Rui Gomes da Silva voltou a criticar Luís Filipe Vieira através de uma publicação no blogue "Novo Geração Benfica", desta feita devido à demissão apresentada por Luís Nazaré, ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube da Luz, por incompatibilidade com a Direção no que toca ao método de sufrágio na próxima AG.

"Luís Nazaré abandonou, por vontade própria, o cargo de Presidente da Mesa da AG do Benfica! Saiu batendo com a porta, farto de tanta desconsideração! Ele que é um homem de caráter, de princípios, de valores! (..) Uma"guerra justa, a de Luís Nazaré, e cuja proposta não continha - num momento de exceção como o que vivemos - qualquer ilegalidade. (...) A única guerra que o presidente do Benfica não podia fazer... Mas tinha que fazer! Porque, sem ela e com a forma de votação pretendida por Luís Nazaré, a eleição de outubro deixava de - como ele ainda pensa - estar garantida", assinalou o antigo vice-presidente das águias, que já declarou que se vai candidatar à liderança do clube nas próximas eleições. Gomes da Silva prosseguiu com o ataque a Vieira:

"O projeto dele acabou, como acabou o mundo que o conduziu à presidência do Benfica, como acabou o mundo de que ele dependia para continuar no Benfica. (...) Sem ideias e sem ser respeitado a não ser pelo que pode fazer como presidente do Benfica (das compras que faz e dos empréstimos em que concede), o medo de perder é a única motivação para se agarrar ao lugar! O que me dá a certeza total e absoluta de querer ver garantida a credibilidade e a veracidade dos resultados das próximas eleições do Benfica", acrescenta o ex-vice.