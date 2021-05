Rui Gomes da Silva: "Plano de colocar o Benfica de joelhos está em plena marcha..."

Antigo vice-presidente do Benfica e concorrente às últimas eleições do clube assinou um longo e crítico texto sobre a presidência de Vieira

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica e concorrente às últimas eleições do clube, quebrou o silêncio, esta terça-feira, para criticar a gestão de Luís Filipe Vieira e enumerar "pontos inegociáveis" para a sustentabilidade do emblema.

O ex-dirigente, através do blogue pessoal, frisa que "não há como deixar passar em claro que o plano de colocar o Benfica de joelhos para o entregar a um qualquer "investidor" está em plena marcha" por parte de Vieira e que "não me resta outra opção que não defender o Benfica, para que não deixe de ser nosso".

Ademais, Rui Gomes da Silva acusa o presidente Luís Filipe Vieira de ter uma "estratégia que passa por fazer do Benfica uma plataforma de negócio e não um Clube desportivo vencedor em Portugal e na Europa".

Numa alusão ao suposto intento da direção encarnada em ocupar a vaga de diretor-geral com a contratação de Rui Pedro Brás, comentador televisivo, Rui Gomes da Silva defende que o Benfica "não precisa de aprendizes de feiticeiro, de comentadores especialistas em tudo, mas que do futebol sabem zero".

O antigo vice-presidente do Benfica, na conclusão do extenso texto publicado no bloque 'Novo Geração Benfica', onde sublinha que "tudo o que infelizmente temi, está a acontecer", elencou oito recomendações para a que o clube "tenha futuro".

"1) Manter o controlo da SAD; 2) Direitos televisivos com respeito pela grandeza do Benfica; 3) Rever relações com empresários e intermediários; 4) Democratização do Benfica e dos Estatutos; 5) Nova Administração, com novos responsáveis em todas as áreas da SAD; 6) Treinador respeitado e ambicioso; 7) Uma Comunicação e uma BTV ao serviço do Benfica; 8) Um Presidente corajoso, benfiquista e capaz de guiar o clube em tempos difíceis", pode ler-se.

A última vez que Rui Gomes da Silva havia falado publicamente sobre o Benfica fora aquando das últimas eleições (dia 29 de outubro de 2020) para a presidência encarnada, nas quais o então candidato (lista D) ficou em terceiro lugar.

Leia o texto na íntegra:

"Enquanto não alcances



Não descanses."



(Miguel Torga - Diário XIII)



O Sport Lisboa e Benfica tem 117 anos.



117 anos de História construída com o trabalho de milhões de adeptos, de atletas, de dirigentes, unidos num único objetivo: tornar o Sport Lisboa e Benfica num clube de uma dimensão ímpar em Portugal, na Europa e no Mundo, cumprindo o espírito fundador de Cosme Damião e dos que o acompanharam, naquele dia de 1904, na Farmácia Franco.

Dediquei uma enorme parte dos últimos 4 anos, até ao passado mês de Outubro, a expor aos benfiquistas aquilo que achava não defender o interesse superior do Clube e a apontar caminhos diferentes daqueles que Luis Filipe Vieira defendia.



A recuperação do domínio do FC Porto era uma realidade, quer em campo, quer fora dele, sendo, por isso, urgente seguir outro caminho, ter outra mentalidade, para que o Benfica recuperasse a sua posição natural: liderante em Portugal e muito importante na Europa.



Submeti-me - há, portanto, quase sete meses - a eleições com uma equipa, com ideias, com um projeto, tudo dado a conhecer num programa do que queríamos para o Benfica do futuro.



Não cedi um milímetro naquilo que entendi e continuo a entender ser a defesa do Benfica.



As minhas intenções foram claras, transparentes e guiadas pela consciência de 62 anos de vida, de benfiquismo e de sócio. Dei e dou a cara pelas minhas ideias.



Submeti-me às regras estabelecidas por Luis Filipe Vieira (sim, por ele) para essas eleições, apesar de as achar antidemocráticas, típicas de uma ditadura e manipuladoras da verdade.



Mas todos nós (candidatos) sabíamos, de forma clara, que o voto físico não seria contado e que o resultado eletrónico não seria... auditável.

E como aceitei que o meu nome estivesse no boletim de voto, aceitei o resultado que nos foi apresentado na madrugada das eleições.



A partir daí, fiquei em silêncio para que a direção eleita pudesse mostrar o que queria fazer de diferente, apesar de eu não acreditar em mudanças de alma de quem, nos últimos anos, teve tudo na mão para levar o Benfica mais além e preferiu salvar... o FC Porto.



Um silêncio cumprido escrupulosamente, para que não houvesse nada a apontar a mim ou a quem esteve comigo naquelas eleições de Outubro.



Mas com a época desportiva terminada, não há como deixar passar em claro que o plano de colocar o Benfica de joelhos para o entregar a um qualquer "investidor" está em plena marcha.



Não me resta outra opção que não defender o Benfica, para que, um dia destes, não deixe de ser nosso!



Luis Filipe Vieira tem uma estratégia que passa por fazer do Benfica uma plataforma de negócio e não um Clube desportivo vencedor em Portugal e na Europa.



Na final de triste memória de domingo, contra o Braga, jogamos com 2 portugueses no 11 titular.



Depois de dezenas e dezenas de milhões de euros enterrados em obras sem fim no Seixal, e com planos de construir mais campos, eis que, afinal, a formação serve apenas para vender e não para tornar o Benfica mais forte.



Avisei durante meses de que Rúben Dias seria vendido.



De que não seria o capitão do futuro Benfica, apesar das mentiras propaladas pela comunicação do Benfica, "mandadas meter" por quem sabia que isso era falso!



Porque o Benfica é gerido por quem não tem qualquer paixão pelo Benfica ... por quem só vê euros em vez de vitórias.



Por isso o Seixal é um entreposto de pagamento a empresários e não uma fábrica de talentos para o Benfica.



Por isso Ruben Amorim virou as costas a essa gente (e não ao Benfica), não ficando para ser pau mandado de quem não tem o interesse do Benfica no coração.



Como de forma solitária o fui dizendo durante quase 4 anos, Luis Filipe Vieira só tem um único objetivo: sobreviver pessoalmente com a "bóia" enorme que é o nosso clube.



Por isso sacrifica tudo, mesmo o Benfica, para tentar que os poderes estabelecidos no futebol o ajudem a manter-se "vivo" por aqui.



Todos ouvimos - nos últimos dias - o presidente do Novo Banco destacar que Vieira e o seu aval valem ... por ele ser presidente do Benfica.



Quantas vezes eu o disse nos últimos anos, enquanto os "notáveis" das colunas de opinião assobiavam para o lado?



Quando contestei a OPA vergonhosa, quantos dos "notáveis" não vieram defender esse assalto aos cofres do Benfica como "muito bom"?



Tudo o que infelizmente temi que pudesse acontecer, está a acontecer.



A época desastrosa, a venda dos melhores jogadores, os gastos milionários em transferências e com custos diferidos para o futuro, o desastre que foi a contratação de Jorge Jesus ... tudo, infelizmente, aconteceu.



Para defender o Benfica do futuro, ou mesmo para que o Benfica tenha futuro, há pontos inegociáveis, que importa recordar para memória futura.



Assim,



1) Manter o controlo da SAD



Recusar, de forma intransigente, qualquer "Messias" ou "Investidor institucional" que apareça a prometer uma qualquer aposta financeira no Benfica, em troca do controlo da SAD ou de uma fatia substancial das ações, nas mãos do Benfica por razões estatutárias.



É um imperativo de consciência.



Tanto como pugnar para que os que obtiveram posições relevantes na SAD devolvam ao Benfica essas ações, recebendo o valor que despenderam na aquisição das mesmas e sem lucros à custa de "amizades".

2) Direitos televisivos com respeito pela grandeza do Benfica



Há uma negociação nas costas dos benfiquistas para a centralização dos direitos televisivos, mesmo antes do fim dos contratos em vigor.



Essa negociação deveria ser liderada pelo Benfica, como principal clube e originador de maiores audiências em Portugal.



Só assim se poderia defender uma centralização que visasse maximizar os valores para todos e não retirar ao Benfica o que é do Benfica para dar aos outros, em especial ao FC Porto, e, a partir de agora, também ao Sporting (tanto o ajudaram para servir de lebre na venda da maioria da SAD que agora vão ter que o aturar, sem qualquer agradecimento).



Na verdade, essa negociação está a acontecer, de forma a que iremos ficar presos durante anos a um contrato que servirá para dar mais poder aos mesmos que nos tiveram na mão durante 10 anos.



3) Relações com empresários e intermediários



O Benfica não pode estar submetido a interesses que não os do Clube.



Mas - infelizmente - está.



Por isso vimos sair João Félix e pagámos comissão por um jogador que supostamente não queríamos vender e saiu pela cláusula de rescisão.



Por isso Ruben Dias tinha mesmo de sair, porque a decisão não foi do Benfica.



O Benfica, para voltar a ser grande não pode estar sujeito aos empresários nem alimentar intermediários.



Quer dos que vendem jogadores, quer dos que pagam campanhas!



E isso não pode ser conciliável com um Seixal com uma dimensão controlada - e não para os construtores ganharem dinheiro - onde os melhores fiquem senão toda uma vida, pelo menos o tempo suficiente para ajudar o Benfica a ser forte.



4) Democratização do Benfica e dos Estatutos



Como defendi - sozinho durante muito tempo - qualquer votação no Benfica deve voltar a ser feita pelo recurso ao voto físico, presencial, muito especialmente quando se tratar de eleições, realizadas a duas voltas, quando com mais de 2 candidatos, se necessário, de forma que o Presidente eleito tenha a maioria dos votos depositados e contados.



Não contados sem ser depositados nas urnas!



Qualquer exceção - numa qualquer situação pontual e não eleitoral - deve ser levada a cabo através do site, com recurso ao login pessoal do sócio, e sempre com auditoria externa e independente.



Tudo a incluir numa revisão de Estatutos que altere as regras da capacidade eleitoral passiva e que impeça a antecipação de receitas além do mandato corrente.



5) Nova Administração, com novos responsáveis em todas as áreas da SAD



Defendi a necessidade de uma nova administração, abrindo apenas uma exceção quanto a uma possível conversa com Rui Costa sobre o seu grau de compromisso com o Benfica e com um projeto diferente e de futuro.



Mas mesmo essa exceção não faz hoje qualquer sentido.



Rui Costa quer ser parte do problema e não da solução.



Por isso o seu contributo na gestão do Benfica, se é que existe, deve terminar com a saída de Luís Filipe Vieira.



6) Treinador de futuro, respeitado e ambicioso



Para termos uma equipa para a Europa, temos que ter um treinador com dimensão ou capacidade de lá estar.



Para isso, temos de procurar um treinador virado para o futuro e não para o passado.



Como é óbvio, o atual treinador não preenche esses requisitos, apesar de a sua equipa técnica custar o mesmo ou mais que muitos treinadores da Europa do futebol.



7) Uma Comunicação e uma BTV ao serviço do Benfica



Como se nota desde 1 de janeiro, não adianta mudar caras quando o objetivo da Comunicação do Clube é apenas um: defender Luis Filipe Vieira.



Os órgãos de comunicação do Clube e a BTV devem estar ao serviço de todos os benfiquistas, da promoção do benfiquismo e para combater a opinião formatada, parcial e dependente de poderes que, por vezes, ataca os interesses do nosso Clube.



Não para combater quem pensar de forma diferente de quem manda ....



8) Um Presidente corajoso, benfiquista e capaz de guiar o clube em tempos difíceis



Coragem, benfiquismo e, acima de tudo, ser capaz de "dar o corpo às balas" em tempos difíceis, eis o que este presidente não mostrou nos últimos 4 anos.



O Benfica precisa de um Presidente que não pactue com os poderes decadentes que permitem ao FC Porto a impunidade no discurso contra o futebol ou contra a verdade desportiva.



O Benfica precisa de um Presidente que coloque o Benfica acima dos seus próprios interesses em todos os momentos de decisão do futebol português.



O Benfica não precisa de um Presidente que deixa tudo nas mãos de outros, não benfiquistas, prejudicando assim o nosso clube.



O Benfica não precisa de Presidentes que dependam ou sejam coniventes - por todas as razões - dos interesses que protegem os nossos adversários ou quaisquer empresários.



O Benfica não precisa de aprendizes de feiticeiro, de comentadores especialistas em tudo, mas que do mundo do futebol sabem zero.



Muito menos precisa de gente para quem o Benfica significou zero durante 20 anos (ou toda uma vida), ou de quem se lembrava do Benfica para fazer negócios mas se esquecia do Benfica para pagar quotas de sócio.



O Benfica precisa de benfiquistas que apostem no sucesso do clube e não de quem planeia campanhas mediáticas a apostar na derrota do Benfica em campo. O Benfica constrói-se e ganha-se com ideias e não com o insucesso do clube.



O Benfica precisa de um Presidente e uma equipa para tempos de incerteza, e não de novos-ricos que só sabem gastar em tempos de "vacas gordas", que são mestres em reestruturações, mas não em pagar e honrar os seus compromissos.



Por mim... sócio - e apenas sócio - do Benfica ... sem qualquer protagonismo, aposto no futuro... por continuar fiel ao sonho, de forma que o sonha possa ser realidade;



Com benfiquistas ao leme, com valores inegociáveis, contra os interesses que se servem do Benfica, para que não continue a ter razão antes do tempo!



Livre e de consciência tranquila, pude sair.



Há quem não possa!



A esses... tem que ser o Benfica a mandá-los embora ou a nem sequer os deixar entrar no próximo assalto ao poder.



Pelo Benfica!!!



Rui Gomes da Silva"