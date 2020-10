Rui Gomes da Silva fala de Jorge Jesus, das relações com a Liga e das modalidades

Candidato à presidência do Benfica em entrevista à Sport TV.

Jorge Jesus é o seu treinador? "Jorge Jesus não seria o meu treinador, seria um técnico com visibilidade no estrangeiro. Sendo presidente do Benfica vou aceitar quem lá está, não há forma de despedir Jesus. Espero que ele perceba o projeto. Se ele em 2009 não fazia parte desse perfil, agora tem uma projeção com um peso específico. Treinadores com visibilidade... Trapattoni era um grande treinador de futebol".

Liga? "Tenho boas relações, há respeito institucional, não os desautorizarei, não serei deselegante, mas posso já afirmar que vamos ser fortes no motivador da centralização dos direitos transmissivos. O Benfica ou lidera o processo ou será ultrapassado por decisão do governo que nos prejudicará. Só não faz isso porque está dependente do valor adiantado pela NOS. Antecipou receitas e hoje tem 20 dos 40 milhões de euros antecipados na receita. Qualquer que seja a lista que ganhe os próximos meses vão ser de anúncios difíceis. Vamos ver se não há medidas drásticas. Quero angariar dez milhões para apoio das modalidades e das Casas do Benfica. Ou fecham ou se mete dinheiro do futebol".

Modalidades? "Desenvolvimento e aposta no futebol feminino. Ser candidato a campeão europeu. Investimento no ciclismo, arranjar um parceiro que não custe nada ao Benfica. O projeto olímpico: hóquei e futsal campeonatos europeus são meta; voleibol, andebol e basquetebol temos de recuperar diferenças para os outros e melhorar na Europa. Precisamos de jogadores-âncora que façam regressar os adeptos aos pavilhões".