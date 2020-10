Rui Gomes da Silva e a gestão de Vieira: "Aquilo que pergunto é: onde estão os 600 M€?"

Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, em entrevista ao "Expresso".

Jorge Jesus? "Será o treinador que irei encontrar no Benfica. Terei com ele uma conversa em que acho que poderemos chegar a um entendimento sobre o projeto para o Benfica. Ele tem um projeto que, provou-se agora, não tem nada a ver com a formação".

Jorge Mendes? "Este mercado mostra que o 'parceiro estratégico' goza com a cara do Benfica e com quem o andou a apaparicar ao longo destes anos. E provou ao Benfica que é ele quem manda no clube, porque lhe vendeu quem ele quis e não quem o Benfica queria. E ainda fez com que o clube abdicasse daqueles que teoricamente eram os jogadores mais promissores da formação com cláusulas de rescisão ou de compra ridículas face à sua qualidade, nomeadamente o Tiago Dantas. Ele [Jorge Mendes] manda no presidente do Benfica, nos interesses do Benfica e é ele quem decide o que o Benfica faz em relação a vendas e colocação de jogadores que sejam da sua responsabilidade. Comigo não terá nenhuma perseguição, mas não terá tratamento de favor, do qual o mais escandaloso é o pagamento dos tais 10 por cento de comissões".

Casos na justiça? "Envergonham o Benfica. Mas quero dizer que espero que todas as situações que envolvem o Benfica sejam absolvidas porque, se não forem, isso será muito mau para a imagem e interesses do clube".

Juntar-se a Noronha Lopes? "Não é uma questão que se ponha, tenho o meu trajeto, o meu percurso".

Vieira: "Não fui eu que me afastei de Vieira, foi Vieira quem se afastou daquilo que julgo serem condições essenciais para se ser presidente do Benfica.

Projeto: "É um projeto de aposta na formação, mas não caindo na tentação de dizer que é com a formação que vamos ser campeões europeus. Isso é mais uma mentira de quem quis enganar os sócios. Porque se assim fosse o Ajax era campeão europeu".

Questões sobre o dinheiro que o Benfica ganhou em vendas de jogadores: "O Benfica, nos últimos 10 anos, ganhou em números redondos, 1000 M€ em vendas de jogadores e comprou 400 M€. Aquilo que pergunto é onde estão os 600 M€? Diminuição do passivo? Não, porque para isso o Benfica teve de antecipar receitas do contrato da NOS. Construção de novas infraestruturas? Não, o estádio já existia, o Seixal já existia. Onde estão eles? São custos de estrutura, custos com jogadores dos quais eu nem me lembro".