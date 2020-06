Rui Gomes da Silva critica reprimenda de Vieira e fala sobre o FC Porto

Antigo dirigente do Benfica voltou a tecer críticas ao líder encarnado.

Rui Gomes da Silva, antigo dirigente do Benfica que já anunciou que se vai candidatar às eleições de outubro do clube da Luz, voltou, esta segunda-feira, a tecer duras críticas ao presidente Luís Filipe Vieira, desta feita por conta da reprimenda que deu aos jogadores no balneário após o empate (0-0) frente ao Tondela, no Estádio da Luz.

"De facto, o FC Porto só lá poderá chegar [ao título] pela pressão ou por erros nossos! Como o erro da divulgação do relato da forma como o presidente do Benfica se terá dirigido aos jogadores no fim do jogo com o Tondela. Apelidando-os de ingratos, por não terem correspondido ao seu esforço em ter pago os ordenados. (...) Vieira nunca se preocupou com a perda de pontos, mesmo em momentos decisivos (e eu presenciei alguma dessa indiferença por resultados bem mais comprometedores que este), por isso, a sua preocupação só pode estar relacionada com o ato eleitoral. O problema é que uma atitude destas só resulta se for feita em privado - sem divulgação pública - e quando essa presença seja vista como uma situação de exceção", assinala Gomes da Silva, prosseguindo:

"No Benfica, as vitórias são dos jogadores e as derrotas dos diretores! Foi isso que nos fez grandes! Vieira devia ter aparecido no final do jogo com o Tondela a defender o grupo, a entender a insatisfação com o resultado por parte dos sócios e a dar uma palavra positiva para os jogos que faltam. Vieira devia ter comparecido junto da imprensa após os ataques ao autocarro e pinturas nas casas dos jogadores, repudiando essas acções e prometendo toda a colaboração do Benfica. De viva voz", acrescentou o ex-vice das águias, que fala ainda sobre o rival FC Porto, que vê "muito fraco" após a derrota (2-1) em Famalicão.

"Mesmo jogando menos, como fizemos na quinta-feira, somos incomparavelmente superiores a uma equipa falida, sem ideias, sem massa crítica, sem treinador e sem jogadores que possam fazer a diferença! Perder um campeonato contra um FC Porto tão fraco como este seria uma enorme vergonha", assevera Rui Gomes da Silva.