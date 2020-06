Rui Gomes da Silva continua a atacar Vieira: "Ser grande em Portugal não é difícil"

Potencial candidato à presidência do Benfica apelidou Luís Filipe Vieira de "presidente caixeiro viajante pelo mundo".

Rui Gomes da Silva, potencial candidato à presidência do Benfica, voltou este domingo a criticar Luís Filipe Vieira, numa entrevista concedida via Facebook.

"É um erro de perceção quando presidente abdica formalmente do campeonato ao começar a tratar do treinador. Com três pontos e 18 por disputar... Tendo mais empenho, sorte... O FC Porto sem ideia de jogo, sem avançados, sem defesas fundamentais e quando não joga o lateral-esquerdo [Alex Telles] o FCP banaliza-se totalmente. [o campeonato] Seria possível. A seis jornadas do fim, o Benfica em vez de se focar no campeonato, está a tratar do futuro treinador. Seria possível se não tivéssemos confundido tudo, se depois de empate com o Tondela não nos virássemos para os jogadores e os acusássemos de ingratos" começou por dizer, antes de falar sobre a conversa de Vieira com os jogadores após o empate com o Portimonense [2-2].

"O presidente entende que o Benfica é dele. Nada do que [Vieira] dá é dele, é do Benfica, dos sócios. Ele acha que é o presidente eterno. Depois jogo de Portimão, o que faz? Vai explicar o que é a liderança na I Liga, almoça ao lado do estádio, numa praia virada ao estádio e quando começa o jogo, a seguir ao empate vem-se embora para Lisboa. Se há ingratidão é do presidente para com os sócios para que estivesse presente nesses momentos. É uma liderança esgotada e que nada mais tem para oferecer ao Benfica. Ser grande em Portugal não é difícil", continuou, apelidando depois Vieira de "presidente caixeiro viajante pelo mundo", em relação "à procura de treinador" por parte deste.

"Se perdemos o campeonato o responsável não é Bruno Lage, é quem pensava que em julho íamos ser campeões", concluiu Rui Gomes da Silva.