Rui Gomes da Silva: "34 milhões em comissões é um escândalo"

O antigo vice-presidente do Benfica Rui Gomes da Silva carregou novamente sobre Luís Filipe Vieira, questionando os negócios encarnados e os valores pagos em comissões

Rui Gomes da Silva voltou a criticar a gestão de Luís Filipe Vieira, apontando o dedo ao valor das comissões pagas a empresários. "Se com o que os outros pagam posso eu bem, considero os 34.259 milhões de euros que o Benfica paga um escândalo. Mesmo a dez por cento, o que o presidente do Benfica diz ser só para os negócios do 'parceiro estratégico', isso faria com que o Benfica tivesse pagado ou recebido, por todas as transferências, 350 milhões de euros", apontou o ex-vice encarnado no Jornal de Notícias.

E prosseguiu: "Dando de barato que o 'negócio João Félix' levou 12 milhões em comissões, ainda faltam explicar 22.259 milhões, o que, a cinco por cento corresponderão a compras e vendas, para além daquele para o Atlético de Madrid, de cerca de 445 milhões. Ou seja, o Benfica de Luís Filipe Vieira paga comissões para comprar uma equipa mais cara que a maior parte daquelas que andam até ao fim na Liga dos Campeões."

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

O ex-vice presidente das águias carregou, ainda, na tecla da promessa de um Benfica ganhador na Europa contestando existirem negócios "sempre 12 milhões de euros acima do preço de mercado". "Percebem agora porque é que a máquina de comunicação oficiosa do clube escreve ou diz barbaridades como a de ser impossível o Benfica voltar a ser campeão europeu? Porque, para eles, campeões europeus só nas comissões. É por negócios com estas comissões que Vieira paga aos intermediários, numa repetição tão regular quanto estranha, que o Benfica, enquanto ele lá estiver, continuará a não ganhar nada na Europa", concluiu Rui Gomes da Silva.