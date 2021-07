Rui Costa volta a ser posto em causa: sócios pedem novo esclarecimento

Rui Costa assumiu as funções de presidente do Benfica

A alegada participação de empresas das quais o agora presidente interino e o seu filho são donos em transferências para o Benfica valeram novas questões de três sócios ao CF

Os três sócios do Benfica que pediram ao Conselho Fiscal (CF) esclarecimentos sobre as relações de Rui Costa e do seu filho Filipe, através das empresas Footlab e 10 Invest, voltaram a questionar aquele órgão sobre uma eventual violação de estatutos pelo agora presidente interino.

Em causa estarão alegadas transferências de jogadoras de futebol feminino para o Benfica através de empresas detidas por Rui Costa e Filipe Costa o que, a confirmar-se, seria contra os estatutos encarnados.

Francisco Benítez, Tiago Godinho e Gonçalo Pereira, que também fazem parte do movimento "Servir o Benfica", não ficaram satisfeitos com a resposta do CF nem com as justificações de Rui Costa enviadas então por escrito. Os sócios alegam que "a marca Footlab é detida pelo vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica Rui Manuel Costa, através de uma das diversas empresas da qual é acionista, segundo afirmações do próprio", que "Filipe Costa, seu descendente, acumula a função de CEO da Footlab como colaborador da sociedade Ksirius Football Management" e que este "participou na apresentação, no estádio do Sport Lisboa e Benfica, de diversos desses atletas".

Agora, "na expectativa de um cabal esclarecimento dos factos, num período tão conturbado da história do clube", foi enviada ao CF uma série de nove perguntas aqui reveladas por O JOGO, que teve acesso ao documento:

"1- São do conhecimento do Conselho Fiscal as alegações ora mencionadas?

2- Qual o valor total transacionado até à presente data entre o Sport Lisboa e Benfica, a Footlab, a 10 Invest, a 10 Events ou qualquer outra sociedade detida pelo Presidente Rui Manuel Costa, direta ou indiretamente?

3- E entre o Sport Lisboa e Benfica, ou qualquer das sociedades do grupo, e a sociedade Ksirius Football Management?

4- Existe ou existiu algum contrato entre o Sport Lisboa e Benfica, ou qualquer das sociedades do grupo, com a Ksirius Football Management?

5- Quem são os beneficiários efetivos da sociedade Ksirius Football Management?

6- As transações dos atletas mencionados foram formalizadas com recurso à forma escrita?

7- Foram celebrados contratos ou realizado qualquer tipo de aditamento aos mesmos,com os referidos atletas, durante o ano de 2020 e 2021, por parte do Sport Lisboa e Benfica?

8- Como é regulada a parceria entre o Sport Lisboa e Benfica e a Footlab, e como é realizado o pagamento dos 5% em cartão mencionados na página do Sport Lisboa e Benfica?

Existe um contrato ou qualquer outro tipo de documento com validade jurídica, na forma escrita, no Sport Lisboa e Benfica a regular a referida parceria? Quando foi celebrado e em que termos?

9- A confirmar-se estas informações, e os indícios supramencionados, o que irá fazer o Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica perante a gravidade das mesmas, nomeadamente no que respeita à ação disciplinar sobre o acima referido funcionário, prevista no art. 44º, nº 10 dos estatutos do Sport Lisboa e Benfica?"