Rui Costa visa Rui Gomes da Silva: "Cada um tem a sua bola de cristal em casa"

À saída do Pavilhão da Luz, Rui Costa, candidato da Lista A à presidência do Benfica, falou aos jornalistas.

Possibilidade de bater o recorde de afluência: "Nasci neste clube. É um sentimento muito grande. Fico emocionado com este carinho, há uma votação e o país está a dar resposta. Num dia de decisão, as pessoas vêm. Acredito que serão ultrapassados os 38 mil votantes, era muito interessante, esperemos pelo restante dia. As pessoas estavam aqui para votar. Estou muito satisfeito pelo carinho, isso deixa me muito feliz. O meu benfiquismo não se altera seja o resultado que for."

Sobre Luís Filipe Vieira ter decidido votar na Luz: "Como benfiquista que é, pode e deve exercer o seu direito de voto."

Sobre as declarações de Rui Gomes da Silva: "Não vou comentar, cada um tem a sua opinião e a sua bola de cristal lá em casa."

Responsabilidade é maior do que quando era jogador do Benfica? "É muito maior. Se for presidente, tenho de responder por este clube enorme."