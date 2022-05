Rui Costa vibrou com título de sub-19 e esteve acompanhado por... João Félix

Esteve no Benfica Campus no jogo decisivo dos juniores com o Braga (3-0), acompanhado pelos principais responsáveis da formação e até por... João Félix.

Após ter marcado presença em Nyon, na Suíça, a 25 de abril, para assistir à conquista da Youth League pelos sub-19 encarnados, Rui Costa voltou no sábado a apoiar a equipa em nova decisão. O presidente benfiquista vibrou com a partida dos juniores diante do Braga, num triunfo por 3-0 que valeu o triunfo no campeonato nacional.

Obrigado a vencer, até pelo resultado do rival FC Porto ante o Estoril no outro jogo, o Benfica só chegou ao primeiro golo aos 87 minutos, levando Rui Costa à euforia. Acompanhado dos homens fortes da formação (Pedro Mil-Homens, Rodrigo Magalhães, Pedro Marques, Bruno Maruta, assim como Luís Castro, que venceu a Youth League, e até com João Félix, antiga figura do Seixal presente), o líder das águias festejou de forma efusiva com os braços o golo de Iuri Moreira, voltando a mostrar-se efusivo dois minutos volvidos, após novo golo do atacante encarnado.

Perante o período complicado da equipa principal, há três anos sem troféus, Rui Costa festejou a dupla conquista de uma equipa onde há vários jogadores de quem muito os responsáveis encarnados esperam. No final da partida, o dirigente máximo do Benfica foi até ao relvado felicitar o grupo comandado por Luís Araújo.

