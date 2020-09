Rui Costa viajou de jato privado para fechar um negócio que será recorde

Administrador da SAD deslocou-se até Almería, de jato, para fechar a contratação de Darwin Núñez, preso ainda pelas comissões.

Com uma plataforma de entendimento com o Almería para a transferência de Darwin Núñez, o Benfica procura acertar rapidamente a contratação e para isso enviou mesmo Rui Costa até Espanha, tendo o administrador da SAD encarnada o objetivo de desbloquear o processo, nomeadamente no que diz respeito ao pagamento das comissões do negócio.

Tendo em conta o valor elevado da transferência, que ronda os 25 milhões de euros, naquilo que será um recorde do clube da Luz - o máximo que pagou foram os 21,8 milhões de euros por Raúl Jiménez - e em Portugal no que diz respeito a aquisições de atletas, o valor das comissões e os pagamentos estão ainda em discussão, atrasando para já um negócio que o Benfica espera anunciar a qualquer momento.

Rui Costa viajou até Almería de jato privado para se reunir com os responsáveis do clube espanhol, assim como com os empresários de Darwin Núñez para discutir a questão, sendo que as águias esperam resolver dentro de horas o assunto, permitindo assim que o dirigente regresse a Portugal já com o avançado, esperado a qualquer momento em Lisboa, até porque é o jogador desejado por Jorge Jesus para reforçar o ataque tendo em vista a nova temporada, sendo que o treinador quer passar a contar com o futebolista o mais rapidamente possível.

Face a este atraso na resolução do pagamento das comissões, sendo que o atleta espera também um elevado ordenado, face ao investimento em si realizado, Darwin Núñez acabou mesmo por seguir para o estágio que o Almería iniciou ontem em Marbella. O avançado, de 21 anos, realizou exames médicos e testes à covid-19 pelo clube e à tarde treinou-se às ordens de José Gomes, que hoje tem um particular agendado com o Bétis, no qual o Benfica tenta evitar a presença do jogador, que fez 16 golos na última época, na segunda divisão espanhola.