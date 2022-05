Rui Costa: "Vamos querer ganhar cada vez mais, é a essência do Benfica"

Rui Costa dirige-se aos sócios e adeptos do Benfica do documento do orçamento do clube para 2022/23

"Vamos querer ganhar cada vez mais. É a essência do Benfica. Este orçamento revela essa ambição, sustentada numa gestão responsável e rigorosa, apesar da conjuntura externa temos razões para estar otimistas", refere Rui Costa, presidente do Benfica, na mensagem que acompanha o documento do orçamento do clube para 2022/23.

"O reforço do investimento que este orçamento reflete é premissa fundamental no atual compromisso de tornar as modalidaddes ainda mais competitivas e vencedoras", diz ainda o líder do encarnado.