Rui Costa vai ser candidato nas eleições do Benfica

Eleições estão marcadas para 9 de outubro. O agora ex-líder vai ter cinco dias de férias com decisão em mente.

Rui Costa e restantes dirigentes do Benfica renunciaram na quarta-feira aos cargos que ocupam no clube, numa saída em bloco que provoca a realização de novo ato eleitoral. A data está marcada, será dia 9 de outubro. São esperados vários candidatos à cadeira do poder benfiquista e, entre eles, segundo O JOGO apurou, estará o presidente agora de saída, que sucedeu no início de julho a Luís Filipe Vieira, numa decisão que ainda irá ser submetida a um período de reflexão durante umas curtas férias.

Mesmo não tendo abordado o assunto durante a reunião que juntou os dirigentes do clube durante a tarde na Luz, estes têm essa convicção. Sobretudo pelas conversas paralelas que têm mantido com Rui Costa, confiando que este, depois de ter assegurado o período de transição que se seguiu aos efeitos da Operação Cartão Vermelho. O antigo camisola 10 nada disse, irá ainda esta quinta-feira participar na cimeira de presidentes da Liga - motivou a antecipação do plenário dos Órgãos Sociais - e seguirá para um período de descanso de cinco dias, em que irá amadurecer a decisão de se apresentar a votos.

Rui Costa considera que cumpriu todos os objetivos a que se propôs, nomeadamente a concretização do empréstimo obrigacionista, o reforço do plantel e o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, sobretudo estes, após os quais pretendia dar a voz aos associados. O ex-vice-presidente não se sentia legitimado no cargo pelos votos, daí defender a decisão ontem tomada e corporizada na marcação do sufrágio para dia 9 de outubro, bem como, apurou O JOGO, da Assembleia-Geral Extraordinária para 17 de setembro - para aprovar um regulamento eleitoral e realizar uma auditoria ao último processo eleitoral - e a AG de apreciação de contas para 24 também deste mês.

Antes do sufrágio para a presidência, os sócios serão chamados a participar na Assembleia-Geral Extraordinária que, apurou O JOGO, irá realizar-se já no próximo dia 17 de setembro

No final do plenário, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Pires de Andrade, assinou um comunicado no qual se recorda que no dia 13 de julho haviam sido enumerados objetivos, entre eles os atrás referidos, como indispensáveis antes da marcação de eleições até final do ano. "Atingidos" esses objetivos e garantida uma "forte estabilidade no clube", "e tendo também presente o calendário desportivo a que o Benfica está obrigado até ao final do corrente ano, foi opinião unânime que se deveria partir para a marcação do ato eleitoral".

Nesse sentido, como se lê no documento, "todos os membros dos Órgãos Sociais apresentaram o seu pedido de renúncia" e Pires de Andrade convocou "a Assembleia Eleitoral para o dia 9 de outubro", cujo programa de todo o processo será em breve apresentado, finalizando o dirigente com o desejo "que o mesmo decorra com elevação e qualidade, que engrandeça uma vez mais o espírito de unidade entre todos os sócios e que sirva para uma discussão de ideias e projetos dos vários candidatos que venham a apresentar-se ao ato eleitoral".