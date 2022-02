Rui Costa vai apertar o cinto no Benfica e Seixal volta a ser a aposta principal

Rui Costa, presidente do Benfica

A intenção do líder das águias é, já na próxima época, começar a reduzir claramente o investimento no futebol.

Uma viragem acentuada, para não dizer profunda. É assim que se começa a perspetivar a nova política do Benfica para o futebol profissional, pelo menos segundo as indicações que o atual presidente, Rui Costa, vai deixando para o futuro imediato.

Ao contrário das últimas épocas sob a gestão do antecessor, Luís Filipe Vieira, onde largos milhões foram sendo lançados ao mercado em aquisições para o plantel encarnado e nem sempre com o equivalente retorno desportivo, Rui Costa entende que é tempo de voltar a olhar de forma marcante para o talento que pode sair do Seixal e, ao mesmo tempo, reduzir o investimento externo.